Evra perfetto 'uomo di casa': stira e intanto canta...

I've heard people still hate Mondays. Really? on Dugout, you can't hate Mondays. I will make you love Mondays til I die! I LOVE THIS GAME! #happy #patman#mondaymotivation #dugout #barrywhite Un video pubblicato da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 5 Dic 2016 alle ore 01:39 PST

Patrice Evra non perde mai il buonumore. L'esterno francese della Juventus ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale si presenta nell'insolita veste di perfetto uomo di casa. Il francese è intento a stirare la maglia della Francia e Juventus e nel frattempo canta, anche perchè in sottofondo non manca la musica con "Can't Get Enough Of Your Love Baby", celebre canzone di Barry White. Il giocatore prova così a rendere migliore il lunedì mattina dei tifosi e non solo...