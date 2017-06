Evra è sempre uno spettacolo: danza contro il razzismo vestito da panda

Be like my panda!!! I m black ,white,asian and chubby !! SAY NO TO RACISM !!! Who wants to be a panda ??? I love this game hahahahahahahahah ps after this video you can t be racist...#kickItOut#NoToRacism#blacklivesmatter Un video pubblicato da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 27 Ott 2016 alle ore 08:51 PDT

I post di Patrice Evra sempre più popolari sui social network: nell'ultima performance video il terzino bianconero, uscito per un problema fisico nella gara con la Sampdoria, si è travestito da panda ha ballato una danza contro il razzismo. Il difensore è da sempre schierato in prima linea contro questa piaga che affligge anche il mondo del calcio, come dimostrò la litigata con Luis Suarez, allora avversario nella sfida tra Liverpool e Manchester United, con l'attaccante uruguaiano che chiamò Evra "negro" per ben 8 volte e fu squalificato per 7 partite di Premier League.