Evra canta per Cristiano Ronaldo: "Juventus, con te vincerò"

Patrice Evra, oltre ad essere un ex Juventus, è un grande amico di Cristiano Ronaldo e per questo gli ha dedicato una canzone su Instagram (sulle note di "Con te partirò" di Andrea Bocelli): "Con te vincerò, juventini avete voi il giocatore più forte del mondo e si chiama Cristiano Ronaldo". Poi, scherzando: "Tu credi di correre veloce ma dopo Villar Perosa... scappa!" riferendosi alla consueta amichevole che i bianconeri giocano ogni inizio stagione tra prima squadra e Primavera, a fine partita viene permesso ai tifosi di entrare in campo e c'è da scommettere che per CR7 sarà un vero e proprio assalto!