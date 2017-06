Europa League, bagarre nella corsa a cinque

Cinque squadre in otto punti, sette giornate alla fine del campionato e tanti scontri diretti ancora da giocare: la bagarre per i tre posti disponibili per qualificarsi all'Europa League è più accesa che mai. Ecco prospettive, chance e possibilità di Lazio, Atalanta, Milan, Inter e Fiorentina.



LAZIO 60 punti

I bianconcelesti partono in vantaggio, cinque punti sul settimo posto che sono un tesoretto da gestire bene perché sarà un finale di stagione intenso. Più gare in trasferta che in casa, derby con la Roma e sfide con Fiorentina e Inter tra terz'ultima e penultima giornata. Oltre alla finale di Coppa Italia.



ATALANTA 59 punti

Roma (il prossimo turno), Juventus (34.ma) e Milan (36.ma) nel destino della squadra rivelazione. La condizione fisica non è smagliante come qualche tempo fa ma il periodo di sbandamento seguito all'1-7 di San Siro sembra superato. Quattro sfide in casa, tre fuori.



MILAN 57 punti

Il derby pre-pasquale dirà molto delle possibilità rossonere perché, dopo l'Inter, ci saranno due partite decisamente abbordabili (Empoli e Crotone) che potranno rendere più indolori eventuali sconfitte o pareggi nei seguenti due match contro Roma e Atalanta. Nel finale Bologna e Cagliari utili per difendere o migliorare la posizione.



INTER 55 punti

Sembra quella messa peggio del lotto, sia mentalmente che come calendario. Nelle ultime sette affronterà Fiorentina e Lazio fuori, oltre a Napoli e Milan in casa. Come per i cugini rossoneri, derby decisivo: in caso di sconfitta, Pioli sembra condannato.



FIORENTINA 52 punti

Qualche giornata fa sembra fuori dalla corsa europea ma i viola nelle ultime giornate si sono ripresi. Il calendario propone sfide abbrodabili come Empoli, Palermo e Sassuolo ma anche scontri diretti come Inter, Lazio e Napoli: rush finale molto intenso.