Empoli, Martusciello: "L'Italia tifava Crotone, nessuno ha pensato alla Lazio..."

Giovanni Martusciello è rimasto in sella dalla prima all'ultima giornata, proprio come il suo collega Davide Nicola: la differenza l'ha fatta l'ultima partita, quando l'Empoli, sconfitto a Palermo, si è fatto scavalcare dal Crotone retrocedendo in Serie B. Una mazzata terribile che il tecnico, dopo le critiche dei suoi stessi tifosi inferociti, rivive così.



"Nell’ultima settimana tutta Italia ci ha fatto pesare il fatto che fossimo in difetto ad essere un punto sopra. Si è badato solo alla professionalità del Palermo e non della Lazio, tutta Italia tifava Crotone - ha detto Martusciello ad Antenna 5. - Provo un enorme vuoto, perché fa molto male retrocedere come siamo retrocessi noi. Non nascondo che in questi ultimi giorni sto cercando di capire cosa è successo: chiaramente ho forti responsabilità sull’andamento di questa annata, la ferita è ancora aperta e non ho la necessaria lucidità per un’analisi completa. Ho gravi colpe per quello che non sono riuscito a trasmettere alla squadra in termini di carattere: forse ho preteso troppo da ragazzi che avevano altri sentimenti. La colpa è solo mia, non dei giocatori".

IL LEGALE DELLA LAZIO: "MARTUSCIELLO HA PERSO LA TESTA"

L’avvocato Gentile, legale della Lazio, ha risposto così a Radio Incontro Olympia alle dichiarazioni di Martusciello: "Apprendo le parole del tecnico dell’Empoli che si è espresso sulla regolarità e soprattutto sulla professionalità della Lazio. In particolar modo riguardo al comportamento e all’atteggiamento della squadra biancoceleste nell’ultima giornata di campionato a Crotone contro la squadra calabrese, che in quella partita si giocava la salvezza e la permanenza in serie A. Evidentemente l’allenatore del club toscano ha perso la testa data la contemporanea sconfitta sul campo del Palermo e soprattutto la cocente delusione per la conseguente retrocessione. Oltre alla Procura Federale che si potrebbe pronunciare su un’eventuale sanzione disciplinare, con la Società Sportiva Lazio valuteremo con la più dovuta e relativa calma se e come muoverci…".