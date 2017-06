Empoli, Corsi: "Juve e le altre big squallide: per 15 milioni..."

La lotta di classe in Serie A va avanti dopo la lite in Lega. Il nuovo attacco al potere arriva da Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli: "Le grandi sono ferme a posizione vecchie che esistono solo in Italia, pure la Spagna si è adeguata in merito alla questione dei diritti televisivi", ha detto a Radio Sportiva. Nel mirino sono finite in particolare due società: "Il governo sta mettendo mano a questa situazione e si va verso l'intervento sulla legge Melandri. Però c'è questa frenata dai grandi club come la Juventus che può perdere 15 milioni di euro dala ripartizione dei diritti televisivi. Difendono il loro orticello in maniera squallida. E non capisco perché la Fiorentina stia tra i grandi club".



Intanto perde pezzi il fronte delle 14 società medio-piccole della Lega Serie A che ieri è entrato in rotta con le sei big sulla modifica della ripartizione delle risorse. Il Sassuolo è intenzionato a cambiare fronte di battaglia: "Credo ci siano turbolenze molto importanti ma si dovrebbero risolvere a breve. Noi siamo abbastanza schierati sulla posizione delle grandi squadre, quindi penso che ci sia la possibilità di trovare un'intesa soddisfacente per tutti", ha detto Squinzi.