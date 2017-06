Empoli, Carli: "Paracadute? Discorsi fatti ad arte forse dal Crotone"

"Il paracadute è una montatura, un discorso fatto ad arte". Detta così, con le parole di Fabrizio Corsi e Marcello Carli, in realtà non è ancora troppo chiaro cos'è che sta incendiando la lotta salvezza in Serie A che si chiuderà solo all'ultima giornata. Il paracadute, in realtà, è un bonus: lo ricevono le squadre che retrocedono in B per non costringerle a rivoluzionare completamente le loro rose, considerando la differenza di ingaggi tra una categoria e l'altra e quella dei ricavi per i diritti tv. Il caso è nato perché se a retrocedere sarà l'Empoli (che è da tre anni in A), il Palermo incasserebbe "solo" 25 milioni; se invece dovesse essere il Crotone a finire in B, i rosanero potrebbero intascarne altri 15 se l'anno prossimo non dovessero risalire immediatamente in A. Ecco perché è nato il caso: secondo alcuni - in linea molto teorica - ai siciliani potrebbe convenire perdere domenica contro l'Empoli.



"Io dietro a queste cose non ci vado - ha detto Carli a tuttomercatoweb -. Il Palermo ha battuto il Genoa, sono discorsi fatti ad arte magari dal Crotone che magari dà per scontato di battere la Lazio. Il Palermo deve fare la partita della vita e i biancocelesti no? Il Palermo farà la sua partita, si salverà chi è più bravo. Conta il campo e basta. L’impressione è che la Lazio abbia già perso, ma non sarà così, perché abbiamo toccato con mano contro Atalanta e Sassuolo che tutti hanno fatto la loro partita".



Ursino, d.s. del Crotone, in realtà ha evitato la polemica: "Ci davano per spacciati e invece siamo ancora dentro per la volata salvezza - ha spiegato a ItaSportPress -. Faremo la nostra partita senza attaccarci alla radio. In queste ore si parla tanto dei milioni che incasserebbe il Palermo perdendo contro l’Empoli, ma io credo nei valori dello sport e non temo l’effetto paracadute. Ho fiducia nel calcio e continuerò a pensare che il business non potrà mai battere la sana competizione sportiva”.