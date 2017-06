Emergenza Milan contro la Lazio, ma con un Deulofeu così...

Dopo l'impresa a Bologna, per il Milan è già tempo di pensare alla prossima delicata sfida contro la Lazio all'Olimpico in programma lunedì sera. Nello scontro diretto per un posto in Europa League Montella dovrà fare a meno degli squalificati Paletta e Kucka e rischia di non poter contare anche su Romagnoli, uscito per infortunio al Dall'Ara: le condizioni del centrale verranno valutate nelle prossime ore. Se l'ex difensore della Roma non recuperasse, il tecnico sarà obbligato a schierare Gustavo Gomez e Zapata davanti a Donnarumma. Un problema non da poco considerato il potenziale offensivo biancoceleste.



I rossoneri guardano però con fiducia al test di Roma e soprattutto con un morale alle stelle: il successo contro i rossoblù è arrivato in 9 e i 3 punti conquistati hanna valore doppio come affermato da Deulofeu. L'esterno spagnolo è stato l'uomo della serata: si è preso il Milan sulle spalle nel momento più difficile, ha retto da solo tutto l'attacco serbendo poi a Pasalic l'assist decisivo. Il giocatore in prestito dall'Everton ha convinto anche e soprattutto da centravanti e la squadra sembra aver beneficiato della sua posizione da falso nove. Montella penerà a questa soluzione tenuto conto delle difficoltà di Bacca a inserirsi negli schermi dell'ex allenatore della Fiorentina? Una cosa è certa: un altro numero 7 ha conquistato i tifosi del Diavolo: non succedeva dai tempi di Sheva e Pato...

NUMERI E STATISTICHE DOPO BOLOGNA-MILAN

- L’ultima squadra a vincere giocando in nove in campionato è la Lazio a Carpi nel maggio 2016.

- L’ultima volta che il Milan aveva vinto nove in Serie A risale a maggio 2014 contro il Sassuolo allo stadio Meazza.

- Il Milan ritrova la vittoria dopo quattro partite in campionato (1N, 3P), ultima vittoria datata otto gennaio 2017 in casa contro il Cagliari.

- Da luglio 2013 ad oggi nessuna squadra nei top-5 campionati europei ha subito più espulsioni del Milan (31).

- I rossoneri non vincevano in campionato in trasferta dal novembre scorso (4-1 ad Empoli).

- Il Milan non manteneva la porta inviolata in partite fuori casa dal 25 settembre scorso a Firenze.

- Il Bologna ha perso due partite consecutive in campionato, in questa stagione era gia successo due volte (a novembre e a dicembre).

- La squadra rossoblu ha subito nove reti nelle ultime tre partite di campionato, uno in meno di quante ne aveva concesse nelle nove precedenti.

- Il Bologna ha effettuato 20 tiri contro il Milan, solo contro l’Empoli a Dicembre ne contava di più (23), anche in quel caso non aveva vinto, raccogliendo pero almeno un punto.

- Gabriel Paletta è il giocatore che ha collezionato più espulsioni nei top 5 campionati europei 2016/17 (già 3).