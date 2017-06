Emergenza infortunati in Serie A: 193 giocatori fermi in 12 giornate

Se non è un'emergenza poco ci manca. Nelle prime dodici giornate di Serie A si sono infortunati ben 193 giocatori (31 sono finiti ai box più di una volta). A guidare questa classifica è la Juventus, con 17 giocatori fermi per problemi fisici, seguita da Roma, Inter e Atalanta a 16 come riferisce il Corriere dello Sport. A quota 15 troviamo invece Sassuolo e Pescara. Nel 55,8% dei casi gli infortuni sono di tipo muscolari causati soprattutto dalle troppe partite giocate, mentre il 42,4% di tipo traumatico (12 calciatori hanno riportato la rottura del legamento crociato). Complessivamente sono 684 le partite saltate dai vari Montolivo, Milik, Dybala e Florenzi. All'estero la situazione non è migliore: basti pensare agli infortuni di Iniesta e Bailly (lesione al legamento collaterale del ginocchio per entrambi) per citare solo due esempi.



Vincenzo Pincolini, storico preparatore in numerose squadrre tra cui il Milan di Sacchi, prova a spiegare al Corriere dello Sport i motivi di numeri così alti: "Non abbiamo più i periodi di preparazione precampionato congrui. Vent'anni fa c'erano i canonici 40 giorni. Ora dopo uan settimana scattano le amichevoli di lusso. Il ritiro era un ritiro vero e ti faceva mettere in carica le batterie per la stagione. Le tournèe estive, come quelle della pusa invernale, portano soldi che poi magari gli infortuni ti fanno perdere perché fallisci obiettivi sul campo".