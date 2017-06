Emanuelson: "La Roma giocava da cani. In Italia contano le amicizie"

Urby Emanuelson ha giocato per ben cinque anni in Italia, vestendo le maglie di Milan, Roma, Atalanta e Hellas Verona. Oggi è un giocatore dello Sheffield Wednesday, squadra di seconda divisione inglese, ma serba rancore per il calcio italiano, dove non è riuscito a brillare.



In un'intervista rilasciata a Voetbal International, il jolly olandese ha attaccato l'Italia: "C'è molta ipocrisia, è difficile fare amicizia o incontrare gente di cui puoi fidarti - ha esordito -. Ai giovani voglio dare un consiglio, non andate a giocare in Italia perché lì conta tanto la politica, non sempre giocano i migliori e spesso contano altri fattori come le conoscenze e le amicizie", le sue parole.



"Il Paese invece è bello. - ha proseguito, ricordando le sue avventure italiane -. Al Milan ero un ragazzino in mezzo a tanti campioni, la Roma fu invece una pessima scelta visto che presero sei giocatori nella stessa settimana in cui arrivai io. La squadra giocava da cani e io mi ritrovavo in tribuna, ma non cambiava nulla. Garcia diceva di avere pazienza, ma poi faceva sempre altre scelte", il duro attacco.