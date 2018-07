Elliott: "Duro lavoro da fare ma ricostruiremo il Milan"

Ora che il primo scoglio è stato superato, Elliott si appresta a prendere in mano saldamente il futuro del Milan "per tornare alla piena solidità sportiva e finanziaria, non sarà un progetto a breve termine": queste le parole della nota rilasciata dal club all'Ansa dopo la riammissione in Europa League.



"Il Milan guarda avanti, con un nuovo proprietario, Elliott Advisors, per tornare alla piena solidità sportiva e finanziaria, e si impegna a rispettare regole del Financial Fair Play della Uefa. Il Collegio del Tas ha osservato in particolare che l'attuale situazione finanziaria del Club è migliorata, in seguito al recente cambio di proprietà del Club" la nota milanista



Ci sono anche le parole di un portavoce di Elliott: "La vittoria legale di oggi è un primo passo importante nella ricostruzione del Milan: questa ricostruzione non sarà un progetto a breve termine e c'è un bel po' di duro lavoro che Elliott è pronto a fare. Elliott è felice di aver potuto supportare il Milan davanti al Tas e che il nostro intervento abbia permesso il conseguimento di questo risultato positivo per il club. Giocare in Europa è parte del patrimonio del Milan, ed esserne esclusi sarebbe stato davvero un peccato. Ora lavoreremo duramente per ricostruire la credibilità del club con la Uefa e per dimostrare di poter conquistare nuovi successi sul campo nel pieno rispetto delle regole del Financial Fair Play della Uefa".