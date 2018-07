Effetto Ronaldo, "Fifa 19" ora ha un problema

Non solo negli store di Torino e dell'Italia intera, l'effetto Ronaldo si estende anche al mondo videoludico. In che modo? I più attenti avranno notato che il fenomeno portoghese, testimonial e uomo copertina di Fifa 19, l'ultima edizione del celebre videogioco in uscita a fine settembre, sulla cover ufficiale indossa la maglia del Real Madrid (sia nella versione solitaria, che in quella che lo ritrae insieme a Neymar).



Questione di tempismo, visto che l'affare con la Juve - un fulmine a ciel sereno nel mercato - si è concretizzato dopo il rilascio della suddetta copertina da parte di EA Sports. Improbabile che da qui all'uscita del gioco l'immagine resti invariata: verosimilmente, la maglia blanca diventerà presto bianconera. Il sogno della Juve è diventato realtà, presto avrà anche la sua trasposizione virtuale.