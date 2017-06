E' un Napoli da trasferta, le vittorie sono 11: storico record

Quella di San Siro è stata una serata davvero da incorniciare per il Napoli. Gli azzurri hanno stabilito un nuovo record conquistando la vittoria numero 11 in trasferta in questo campionato: superato il precedente primato raggiunto con Benitez nel 2013/14 (10 successi esterni). Ma c'è di più: Sarri è riuscito ad espugnare il Meazza per due volte (aveva battuto 2-1 il Milan a gennaio) e il doppio colpo nella Scala del calcio in una singola stagione mancava dal 1932/33. Non va peraltro dimenticato che anche l'Olimpico è stato violato in due circostanze (3-0 alla Lazio e 2-1 alla Roma). Nessuno ha fatto meglio dei campani lontano dalle mura amiche, nemmeno la Juventus di Allegri ('ferma' a 10 vittorie).



Altri dati testimoniano il grande cammino dell'undici di Sarri: il Napoli non aveva mai guadagnato 74 punti dopo 34 giornate nella massima serie. La partenza di Higuain non ha poi influito e ridotto il potenziale offensivo: la formazione partenopea ha segnato 78 gol (altro record), 6 in più rispetto al primato stabilito nella scorsa stagione. Chiedere conferma a Callejon che ha realizzato 11 reti, come nel 2014/15, ma con ancora quattro partite da giocare. Con questi numeri si può guardare con grande ottimismo alla volata per il secondo posto.