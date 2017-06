Dzeko: "Roma, regalami lo scudetto: mi hanno detto che qui si diventa Dio..."

La guerra in Bosnia, l'inizio carriera, il Wolfsburg, lo scudetto al City e poi l'Italia: Edin Dzeko, attaccante della Roma, si confessa a "9 – Storie di bomber", in una lunga intervista concessa a David Trezeguet.



"Io sono nato nell’86 e la guerra è iniziata nel 1991. Forse è stato un bene che fossi così giovane perché non capivo bene cosa stesse succedendo. Da bambino volevo solo giocare a calcio con i miei amici ma con la guerra era impossibile farlo. Ogni tanto scattavano le sirene e dovevamo rintanarci per ore e ore senza uscire. Le prime squadre in cui giocavo in Bosnia non avevano neanche i campi per allenarsi perché erano stati distrutti. Poi un allenatore cecoslovacco che aveva allenato lì mi chiamò per dirmi se volessi seguirlo in Repubblica Ceca e io dissi sì. Sono andato via di casa a 18 anni per la prima volta, mia mamma piangeva ma sapevo che sarebbe stata la scelta giusta. Nei primi sei mesi mi ha messo a giocare come un trequartista perché dovevo imparare anche altro, non dovevo solo fare gol".



"Dopo un anno e mezzo al Teplice ho fatto la mia prima gara in Nazionale, dove sono riuscito anche a segnare. Poi mi hanno detto che Magath mi voleva al Wolfsburg e il mister mi ha convinto ad andare in Germania. All’inizio è stato difficile, gli allenamenti era durissimi, pensavo di non farcela ma nella testa mi è scattata una molla. Il secondo anno è stato incredibile, io e Grafite abbiamo fatto più di 50 gol in due e siamo riusciti a vincere la Bundesliga. Al Wolfsburg sono diventato un giocatore. Poi mi ha chiamato Mancini e mi ha detto che mi voleva fortemente al City. La concorrenza era forte, nei primi sei mesi ho fatto solo due gol. Il secondo anno abbiamo vinto la Premier, dopo 44 anni, in una partita pazza, all’ultimo istante. Il terzo anno invece è stato difficile, abbiamo perso la finale di FA Cup col Wigan. Mancini a quel punto è stato esonerato ed è arrivato Pellegrini che mi ha chiamato dicendomi che voleva che restassi. Così sono rimasto e abbiamo vinto la coppa e il campionato. L’anno dopo però ho giocato poco, desideravo cambiare aria".



"Volevo venire in Italia, dopo le esperienze che avevo fatto. Qui a Roma c’era Pjanic, poi Sabatini mi voleva tantissimo e mi ha convinto. Jovetic mi aveva detto che in Italia sarebbe stato difficile ma che se avessi segnato tanto sarei stato come un Dio. Il primo anno è non è stato facile sentire le cose che mi hanno detto ma giocavo male, quindi le critiche ci stavano. Molti pensavano che sarei andato via ma io sono venuto qui per fare grandi cose, come centravanti ho imparato più qui che in Germania e in Inghilterra. Totti? Per me era molto importante. Mi ha fatto degli assist incredibili, il gol che mi ha fatto fare con la Sampdoria ha cambiato tutto. Ho vinto il campionato in Germania e in Inghilterra ed è stato bellissimo, ma vincere a Roma sarebbe diverso e più bello, lo scudetto è il sogno. Come dicono qui, se riesci a vincere a Roma diventi Dio e sono curioso di vedere cosa succede se dovesse capitare".