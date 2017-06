Dzeko giura fedeltà alla Roma: "Ho un contratto e sono felice qui"

"Ho un contratto con la Roma e non credo che la società stia pensando ad altro. Sono felice a Roma. Adesso penso alla nazionale, poi andrò in vacanza per riposarmi dopo una stagione davvero lunga e difficile". Incoronato capocannoniere in Italia, Edin Dzeko non vede l'ora di staccare la spina. L'attaccante bosniaco, ai microfoni di Radio Sarajevo, conferma la volontà di restare in giallorosso ed evita di tornare su vecchie trattative: "Non mi piace parlare del passato, solo del presente. Molto spesso la verità viene distorta per speculare, per la corsa ai clic. La verità si basa sui fatti, non sulle menzogne".



E i fatti raccontano di un'annata da protagonista. "Non ho mai perso la fiducia nelle mie qualità, che sono venute fuori in questa stagione, statisticamente la migliore della mia carriera - sottolinea -. Ho fatto del mio meglio e, grazie anche ai compagni di squadra che hanno creduto in me, sono diventato capocannoniere della Serie A. Sono molto orgoglioso". Insomma, per pensare a cosa fare una volta appesi gli scarpini al chiodo c'è tempo: "Dove mi vedo una volta smesso? È ancora presto per parlarne, è ancora lunga la strada che porta al ritiro. Adesso voglio godermi il momento, il presente, al futuro ci penserò quando sarò vicino alla fine della carriera".