Dzeko e Immobile, Roma è la Capitale del gol

Edin Dzeko e Ciro Immobile nella scorsa stagione hanno vissuto, per diversi motivi, momenti molto difficili, ma oggi i due bomber di Roma e Lazio segnano a raffica e fanno sognare le due tifoserie della Capitale.

Dopo la disastrosa stagione dell'anno scorso, nessuno forse avrebbe scommesso su Dzeko capocannoniere dopo 10 giornate con altrettanti gol fatti. Il centravanti bosniaco, arrivato due estati fa dal Manchester City, nella sua prima stagione giallorossa ha faticato prima con Garcia e poi con Spalletti, segnando soltanto 8 reti in 31 partite di campionato. L’allenatore giallorosso ha poi lavorato sulla psicologia del suo centravanti e ha leggermente modificato l'impostazione tattica per esaltarne le caratteristiche: da quando Spalletti è tornato al “suo” 4-2-3-1, Dzeko non smette più di segnare e mantiene una media che dalle parti di Trigoria non vedevano dai tempi di Batistuta (nell'anno dello scudetto). Il popolo giallorosso, che aveva sonoramente fischiato Dzeko, ora osanna il proprio bomber e sogna il duello tricolore con la Juventus di Higuain.

Ma si sogna (e tanto) anche sull’altra sponda del Tevere, dove c’è un altro bomber che sta trascinando la sua squadra e sta riportando entusiasmo nei tifosi della Lazio. Ciro Immobile, arrivato nella Capitale tra qualche mugugno dopo le deludenti stagioni vissute a Dortmund e a Siviglia, ha preso subito in mano la squadra segnando 8 gol in 10 partite che hanno riportato i biancocelesti di Inzaghi (altro grande artefice di questi successi) nelle zone alte della classifica con 18 punti. Immobile ha scelto Roma e la Lazio per rilanciarsi e per conquistare la maglia azzurra in vista di Russia 2018. Proprio la doppietta contro la Macedonia in Nazionale ha definitivamente sbloccato il centravanti campano, che in questo momento sembra tornato quello di tre stagione fa quando diventò capocannoniere con la maglia del Torino.

Dzeko e Immobile simboli delle due metà della città che fu Impero del mondo: i due bomber continueranno a sfidarsi a suon di reti fino al 4 dicembre, quando nel derby dell'Olimpico si deciderà chi sarà l’imperatore del gol.