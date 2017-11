Dybala, calo e nervi tesi: la Juventus non gradisce

Ha vissuto il miglior inizio di stagione della sua vita, ma da quando è tornato dalla convocazione con l'Argentina Paulo Dybala non sembra più lui. Tra campionato e Champions ha segnato un solo gol (alla Spal) nelle ultime otto partite (con anche due rigori sbagliati) e qualche intemperanza comportamentale ha fatto storcere il naso ai piani alti della Juventus.

Il primo episodio alla Dacia Arena di Udine, quando l'argentino uscendo dal campo è stato beccato dalle telecamere mentre borbottava qualche insulto (verso Allegri?) prima di sedersi nervoso in panchina, poi quello di Lisbona. Dopo una partita in ombra Allegri lo ha richiamato in panchina e la Joya è uscita ancora una volta dal campo visibilmente insofferente e ha poi scagliato i parastichi in panchina.

Due indizi che fanno quasi una prova: Dybala sta vivendo un momento non facile, sembra senza Joya, e la dirigenza bianconera ritiene sia arrivato il momento di far capire chiaramente al ragazzo che queste esternazioni pubbliche sono un male per entrambe le parti e non saranno più sopportate.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il club non vuole gonfiare il caso infliggendo una multa all'argentino, ma un bel discorsetto Dybala lo dovrà ascoltare e percepire, sia da Massimiliano Allegri sia dalla società, probabilmente con a capo Marotta. Altri episodi del genere non saranno tollerati.