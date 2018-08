Dybala, 20 milioni di follower: "Siamo una nazione"

Paulo Dybala festeggia i 20 milioni di follower su Instagram. "Una comunità che mi sostiene: siamo una nazione" scrive l'attaccante della Juventus che celebra il traguardo con un video nel quale si alternano le immagini della sua infanzia e dei suoi gol. Il filmato si chiude con la consueta 'Dybala mask', l'esultanza scelta per i suoi gol. Per la Joya un numero consistente di seguaci: in Italia soltanto Cristiano Ronaldo (a quota 138 milioni).