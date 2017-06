Dugarry: "Totti non è una leggenda, ha vinto soltanto uno scudetto"

Il parere di Cristophe Dugarry farà certamente discutere. "Totti non è una leggenda. Se fosse stato un giocatore così forte, la Roma non avrebbe vinto un solo titolo. Una leggenda fa vincere molto di più" spiega l'ex attaccante francese a Rmc.



"Per me è un grande giocatore di club. E' una storia romantica. Quando ha cominciato a giocare, era un ragazzino, lo chiamavano il Pupone. Diventi grande e tutta la tua vita è scandita da lui, se sei un tifoso della Roma. Per un tifoso è straordinario, per la storia del club pure" riconosce comunque Dugarry.



Tuttavia questo non basta per mettere Totti fra i fuoriclasse assoluti: "Ma anche se ha segnato tantissimi gol, non posso metterlo tra i grandissimi giocatori. Pure se è stato campione del mondo nel 2006, non ha mai giocato tanto. Come per molti giocatori o tecnici, si dice che devono andarsene per vedere cosa realizzano. Perché lui non è mai partito? Perché non voleva lasciare Roma o perché non ha mai ricevuto una proposta interessante?".