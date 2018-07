Drogba: "Ronaldo alla Juve avrà due anni di meno..."

Tutti pazzi di Cristiano Ronaldo. Trovare una voce fuori dal coro è praticamente impossibile e se anche dall'estero arrivano applausi per la Juve sè un motivo in più per considerare storica l'operazione di mercato bianconera.



"Molti dicono che sarebbe dovuto restare dove era - ha detto Didier Drogba a La Stampa -. Magari per qualsiasi altro campione di 33 anni avrebbe avuto un senso. Il Real è una squadra gigante, con ambizioni sempre da massimi livelli, ma lui è uno che si nutre di motivazioni e soprattutto a quell’età servono nuove sfide. Alla Serie A mancano le stelle, l'idea di poter essere l’uomo che fa fare il salto di qualità toglie a Ronaldo altri due anni. La trovo una scelta perfetta, eccitante e talmente giusta che stavo per farla io. Non chiedetemi la squadra, inutile riaprire il capitolo. C’era più di un’offerta e mi interessavano molto, quindi capisco perfettamente Ronaldo".



Anche Calderon, l'ex presidente del Real che portò CR7 in bianconero, applaude la Juve: "Cento milioni per Cristiano è anche poco! L’affare è della Juve, grande Agnelli - ha detto alla Gazzetta dello Sport - . Chi porta 50 gol come lui? Pensate a quanto speso per Neymar, Mbappé e Coutinho. Ronaldo è ancora superiore. È sullo stesso piano di Di Stefano, Pelé e Cruijff. Il valore del club aumenterà incredibilmente, il prezzo pagato sarà annullato da pubblicità e sponsor. In pochissimo i soldi spesi saranno abbondantemente compensati. Immagino Ronaldo con altre coppe in bacheca e più di 50 reti, ora la Juve potrà seriamente ambire alla Champions. Gli italiani si esalteranno e sarà un perfetto esempio, in primis per i ragazzi. Quello di Florentino Perez è stato un errore imperdonabile che pagherà a caro prezzo. Operazione sciagurata".