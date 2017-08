Douglas Costa: "Nessuno più della Juve può vincere la Champions"

La Champions League è il pallino di Douglas Costa e, in questo senso, è approdato nella squadra giusta: "Nessuna squadra ha più voglia e più possibilità di vincerla della Juventus: in tre anni ha giocato due finali" le parole alla Gazzetta dello Sport. L'esterno brasiliano spiega perché ha accettato di trasferirsi a Torino: "Non potevo fare scelta migliore nell'anno del Mondiale, la Juve è come il Bayern Monaco: tutti daranno il massimo contro di noi, Inter e Milan si sono rinforzate ma abbiamo i giocatori giusti per rivincere lo scudetto".



Higuain si aspetterà tanti assist: "Il Pipita è un campione e un grande compagno. Di solito divento in fretta il migliore amico degli attaccanti, com'è successo con Luiz Adriano allo Shakhtar e con Lewandowski in Germania. Si vede che con me si trovano bene...". Alla Juve ha trovato il connazionale Alex Sandro: "Ci capiamo al volo e mi sta aiutando a inserirmi. Io sono più bravo nel dribbling ma lui difende meglio".



Douglas Costa saluta Ancelotti ("Tra infortuni e nazionali mi ha visto poco ma siamo rimasti amici") e parla così di Allegri: "Credo di poter rendere molto con lui, conosce il mio potenziale. Preferisco giocare sulla destra se devo tirare, a sinistra se servono i miei cross: Guardiola mi faceva giocare da entrambi i lati".