Dopo 4 mesi e la rottura del crociato Florenzi vuole riprendersi la Roma

Alessandro Florenzi ha un carattere da guerriero e sta recuperando rapidamente dal brutto infortunio subito 4 mesi fa. Il centrocampista giallorosso, infatti, è stato sottoposto ad un'operazione al crociato ma ora è pronto a ruggire di nuovo, tornando in campo più forte di prima. Luciano Spalletti spera di portarlo in panchina contro l'Inter, nella sfida che si giocherà a San Siro, il 26 febbraio. Insomma, un recupero che arriva come un flash per il tecnico della Roma.

Il giocatore ha mostrato anche progressi negli allenamenti con la Primavera. Nel fine settimana potrebbe essere convocato in categoria minore, per testare la sua condizione fisica, provando a giocare qualche minuto. Si tratta di un iter che fanno tutti gli atleti che subiscono infortuni così gravi. Florenzi, sta tornando, scalda il motore e non vede l'ora di regalare delizie alla Serie A e ai suoi tifosi.