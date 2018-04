Doping: Cagliari, Joao Pedro positivo a un diuretico

Torna il doping in Serie A: il brasiliano del Cagliari Joao Pedro, come riportato da Ansa, è infatti risultato positivo all'idroclorotiazide (un diuretico) ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con il Sassuolo dell'11 febbraio scorso e contro il Chievo del 17 febbraio. Il giocatore, al quale è stata appena comunicata la notizia della positività, è stato sospeso in maniera cautelare dal tribunale nazionale antidoping di Nado Italia e rischia fino a due anni di squalifica.



Il Cagliari ha rilasciato questa nota: "Appresa con stupore la notizia, auspichiamo che venga fatta quanto prima chiarezza sulla vicenda, ponendosi a totale disposizione delle autorità preposte per la pronta risoluzione della questione. La Società ha assoluta fiducia nella buona fede e correttezza del calciatore".



Il caso di Joao Pedro, che proprio oggi compie 26 anni, seguirebbe quello di Fabio Lucioni, capitano del Benevento, che a settembre fu trovato positivo all'anabolizzante clostebol. "Ho assunto il farmaco in buonafede, su indicazione del medico" si difese il difensore ma il tribunale nazionale antidoping di Nado Italia a metà gennaio lo ha squalificato per un anno.

Il comunicato ufficiale NADO Italia

La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. Joǎo Pedro Gerardino Dos Santos Galvǎo (tesserato FIGC) riscontrato positivo alla sostanza Idroclorotiazide a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia al termine della Manifestazione di calcio Campionato Serie A “Sassuolo-Cagliari” svoltasi a Reggio Emilia l'11 febbraio 2018.