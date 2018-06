Donnarumma tra maturità e futuro: Raiola l'ha offerto alla Roma

Un anno fa rinnovava col Milan tra mille polemiche e 'scappava' a Ibiza saltando l'esame di maturità che era stato appositamente spostato per permettergli di giocare gli Europei, oggi per Gigio Donnarumma è arrivato il momento di prendere il diploma di maturità in Ragioneria. Il portiere della Nazionale si è presentato puntuale alle 8 all’Istituto di Castellanza (Varese) per svolgere la prima prova, ma anche quest'anno non potrà concentrarsi soltanto sulla scuola perché è di nuovo al centro del mercato e il suo futuro è incerto.

Il Milan, che ha già preso Reina, aspetta l'offerta giusta e intanto Raiola si è messo al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito (e a suo fratello, Antonio). Secondo quanto riporta 'La Repubblica', il potente procuratore avrebbe offerto il portiere classe 1999 alla Roma, che continua a trattare con il Real Madrid la cessione di Alisson. Secondo il quotidiano Donnarumma per giocare la Champions League sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio per rientrare nei parametri giallorossi (rinuncerebbe a quasi due milioni l'anno), ma Monchi al momento sarebbe freddo, preferendo al rossonero Areola e Meret.

Freddo Monchi e freddi anche i tifosi della Lupa, che sui social network hanno bocciato in partenza la voce di mercato ripresa da molti siti dedicati ai giallorossi. Se qualcuno sembra favorevole ("Allenato da Savorani diventa Dio"), la stragrande maggioranza dei tifosi si dice contraria ad un approdo di Donnarumma nella Capitale, tanto che c'è chi su Twitter commenta "Manco gratis". L'ennesima lunga estate di Gigio è appena cominciata, ma prima c'è la maturità.