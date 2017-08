Donnarumma: "Solo il Milan nella testa, lo riporterò in Champions"

Gianluigi Donnarumma inizia la terza stagione in prima squadra al Milan e la seconda da titolare, annata particolare dopo tutte le vicende legate al rinnovo di contratto: "Ma io sono quello di sempre, affronterò questo campionato con tranquillità e lavorando per migliorare - le parole in esclusiva a Premium Sport -. L'obiettivo è tornare in Champions League, speriamo di partire bene a Crotone: siamo pronti".



Il portiere rossonero riconosce a Fassone e Mirabelli il gran lavoro fatto sul mercato: "Sono arrivati grandissimi giocatori, non saprei scegliere chi mi ha impressionato di più. Forse Kessié, che ci sta dando una grande mano a centrocampo ora che Biglia si è fatto male, e Conti. Stiamo cercando di fare gruppo e si è visto in Europa League".



A proposito: prima dello Shkendija, ha impressionato il discorso alla squadra di Bonucci: "Grandissime parole, ci vuole uniti per riportare il Milan in alto perché questa società merita obiettivi alti. Ne siamo consapevoli, sarò il primo a dare tutto per la squadra. Leo me lo aspettavo voglioso perché ho imparato a conoscerlo in Nazionale, è uno che ha voglia di affrontare grandi sfide".



Impossibile non affrontare l'argomento rinnovo: "Ho ricevuto offerte importanti e le ho rifiutate tutte per amore del Milan. É passato un mese perché è normale avere dubbi a 18 anni davanti a un grande bivio, nessuna paura, e poi volevo prendere una decisione con tranquillità, prima ero totalmente concentrato sull'Europeo Under 21". Ecco cosa rimpiange Donnarumma di quel periodo: "Non mi sono goduto i dieci giorni di vacanza: ero sempre al telefono, c'era tensione".



Gigio non nasconde l'emozione del ritorno a San Siro: "Prima del Craiova non sapevo come mi avrebbero accolto i tifosi, quando sono arrivati applausi è stata la cosa più bella". La sua griglia scudetto? "Juventus, Napoli, Roma... e poi vediamo (sorride, ndr)".



Infine, un'ulteriore precisazione sul mancato esame di Stato: "Non ero pronto a sostenerlo, non ero riuscito a studiare tra Nazionale A e Under 21. So quanto è importante la scuola e quanto conta anche per i miei genitori, ho promesso che lo farò".