Donnarumma sbotta: "Basta infangare le persone gratuitamente"

Gigio Donnarumma sbotta su twitter. Il portiere è intervenuto dopo che il profilo 'A Tutto Milan 1899' ha ironizzato sul 18enne pubblicando un video nel quale non firma un autografo a un piccolo tifoso al termine della partita dell'Under 21: "Quando un bambino ti chiede di firmargli un autografo ma tu gli rispondi di parlare col procuratore".



La risposta di Gigio non si è fatta attendere: "Il bambino l'ho chiamato in spogliatoio subito dopo, ho fatto autografo e foto... basta infangare le persone gratuitamente".

Quando un bambino ti chiede di firmargli un autografo ma tu gli rispondi di parlare col procuratore. pic.twitter.com/BRztj0ac2r — A Tutto Milan 1899 (@ATuttoMilan1899) June 25, 2017