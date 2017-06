Donnarumma numero 1 d'Europa: 111 parate, nessuno come lui

Numero uno d'Europa. Delle prodezze di Gigio Donnarumma si riempiono la bocca in tutto il continente e la statistica proposta dal sito inglese squawka.com ha fatto il giro dei maggiori media sportivi internazionali: 111 parate nelle 28 partite di campionato disputate, nessuno come lui nelle 5 leghe principali.



Il dato, in realtà, arriva da Opta, azienda che fornisce questo tipo di servizi a quotidiani e tv italiani: Ochoa, il portiere messicano che si mise in luce nell'ultimo Mondiale pur non avendo un contratto con nessuna squadra di club, è a quota 110 (con una gara in meno), ma gioca nel Granada, in Liga, e ha subito 55 gol, contro i 32 di Donnarumma.



Il rapporto parate/gol subiti, un po' più indicativo, premia Gigio nel paragone con Ochoa: la sua media è 3,47. Il portiere del Milan è davanti anche nel confronto col maestro Buffon (che è a quota 2,5): basti pensare che Gigio ha parato oltre il 77% dei tiri diretti nella propria porta, mentre lo juventino è fermo al 71%. Tenendo conto di questi fattori, solo Manuel Neuer è davanti: ha solo 48 parate, che però rappresentano il 78% rispetto alle conclusioni nella porta del suo Bayern. E il rapporto con i gol subiti (13) sale a 3,69. In Italia, invece, sono tutti dietro Donnarumma: il secondo per numero di parate è l'empolese Skorupski (106).