Donnarumma-Milan, non è finita: prove di riavvicinamento

Non è ancora detta l'ultima parola sulla questione Donnarumma. Dopo i botta e i risposta tra Raiola e il Milan, secondo quanto riporta il nostro Paolo Bargiggia le parti starebbero provando a ricomporre i cocci: i segnali di questo tentativo sarebbero le aperture dello stesso Raiola e Fassone nei loro seppur netti interventi.



Il club di via Aldo Rossi potrebbe porsi in maniera diversa con l'agente italo-olandese dopo il difficile rapporto degli ultimi mesi. Spetterebbe a Raiola avvallare le eventuali manovre di avvicinamento dei rossoneri alla famiglia Donnarumma mentre Gigio in prima persona dovrebbe esporsi anche per 'riabilitarsi' di fronte ai tifosi.



La mancanza poi di offerte congrue (non meno di 35 milioni di euro) per il giovane portiere e la determinazione del Milan, intenzionato a tenere il giocatore fino alla scadenza del contratto nell'anno dei Mondiali spingerebbero il procuratore, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ad ammorbidire la propria posizione. Il rinnovo con l'inserimento di una clausola resta al momento un'ipotesi complicata ma non del tutto impossibile.