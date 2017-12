Donnarumma: "Io erede di Buffon? Non ho paura. Ma devo migliorare tanto"

"Tutti dicono che io sono il suo successore ma ho tanto, tanto da lavorare. Non è mai abbastanza. Per arrivare a grandi livelli non bisogna mai fermarsi. Non ho paura che mi considerino l'erede di Buffon ma devo migliorare molto per arrivare ai livelli di Gigi". Intervistato dal sito dell'Uefa, Gigio Donnarumma risponde così sulla 'staffetta' in Nazionale dopo il flop contro lo Svezia e la conseguente fine dell'avventura in azzurro di Buffon.



Il portiere della Juventus si è espresso più volte in maniera positiva nei confronti del giovane collega (l'ultima proprio sette giorni fa: "Lascio l'Italia in buone mani"): "Non posso che essere contento perchè quando parla un campione come lui è sempre un motivo di orgoglio. Lo ringrazio tanto per le belle parole che ha sempre detto su di me. E' sempre stato il mio idolo, l'ho sempre seguito fin da bambino. Ho sempre cercato di imitarlo anche fuori dal campo perchè è un campione".



"Quando è in porta lo osservo attentamente, cerco di 'rubargli' sempre qualcosa perchè lui ha fatto la storia. Se vuoi ambire a un livello alto, devi attingere qualcosa dai migliori. Di Buffon mi sorprende sempre la sua tranquillità" conclude l'estremo difensore del Milan.