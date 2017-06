Donnarumma, i motivi di un no: fretta, Raiola vs Fassone e mancato conguaglio

Ora che lo strappo si è consumato, si cerca di ricostruire le ultime difficili settimane tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per capire come si è arrivato al no al rinnovo. I quotidiani italiani convergono su un punto, il fastidio provato da Mino Raiola nel tentativo milanista di chiudere la pratica il prima possibile facendo filtrare all'esterno gli esiti della trattativa, passo dopo passo: secondo La Stampa, il procuratore minaccerebbe addirittura le vie legali per aver messo in cattiva luce il suo assistito.



La Gazzetta dello Sport parla invece del rapporto tra Fassone e Raiola, che non si sono presi sin dall'inizio. Yonghong Li aveva dato mandato all'ad rossonero di chiudere il prima possibile la pratica Donnarumma: ecco quindi le dichiarazioni che mettono ansia al giocatore ("Decida in fretta o scatta il piano B"), i contatti con il fratello Antonio che non hanno fatto piacere a Raiola e la trasparenza verso i tifosi che l'agente ha letto come un tentativo di mettere tutto nelle mani del giocatore, "scaricando" di colpe la società.



Per il Corriere dello Sport, poi, Donnarumma si aspettava anche un conguaglio per la grande stagione appena giocata mentre il nuovo maxi-contratto sarebbe partito, come naturale, solo dalla prossima stagione. In Spagna, invece, si sfregano già le mani: As e Marca parlano di accordo vicino "subito a un prezzo ragionevole o gratis nel 2018" anche per le difficoltà ad arrivare a De Gea.