Donnarumma e la lettera di giugno: "Condotta vessatoria del Milan"

La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla vicenda Donnarumma. Il quotidiano milanese ha pubblicato la lettera che i legali del portiere avevano spedito al Li Yonghong e Marco Fassone, rispettivamente presidente e ad del Milan, per lamentare "la condotta vessatoria posta in essere, in maniera oramai sistematica e, per quel che appare più grave, da dipendenti di AC Milan a danno del nostro assistito". Inoltre veniva esposta "la prostrazione psicologica di Donnarumma, che non poteva non avere una ricaduta sulla sua salute e personalità morale".



La raccomandata risale al 14 giugno scorso, nel periodo in cui Mino Raiola temporeggiava e rimandava ogni discorso sul rinnovo mentre i rossoneri spingevano per una soluzione immediata. Il giorno seguente, il 15 giugno, l'interruzione momentanea delle trattative con il mancato prolungamento.



Il rinnovo, come è noto, poi è arrivato l'11 luglio, con la firma su un contratto da 6 milioni all'anno fino al 2021. L'accordo (verbale) comprendeva l'inserimento di una doppia clausola (da 40 milioni senza la qualificazione in Champions, da 70 milioni con la qualificazione) che però il Milan non ha mai depositato in Lega. Da qui una nuova lettera dell'avvocato Vittorio Rigo a fine settembre nella quale si chiedeva alla società di "depositarla entro 10 giorni" con la minaccia di chiedere la risoluzione del contratto. In verità il dialogo tra le parti era proseguito sotto traccia e non si era arrivati allo scenario ipotizzato nella missiva.



L'affaire è venuto a galla a dicembre quando Donnarumma è finito nuovamente nel mirino della tifoseria. L'estremo difensore si è difeso su Instagram ("Non ho mai detto né scritto di aver subìto violenza morale quando ho firmato il contratto") e il documento della Gazzetta dello Sport lo conferma. Ora Fassone e Raiola sono al lavoro per riportare il sereno una volta per tutte: il futuro del 18enne al Milan resta incerto.