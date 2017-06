Donnarumma, divergenza tra la famiglia e gli agenti: il Milan spera

Resta molto intricata la questione Donnarumma. Emergerebbe sotto traccia una divergenza tra gli agenti e la famiglia del giocatore. La visita di Enzo Raiola, cugino di Mino, a Cracovia dove il portiere è impegnato questa sera nella sfida tra Italia Under 21 e Germania aveva fatto pensare a una riapertura del dialogo tra le parti. In realtà dall'entourage Raiola si farebbe presente che è tutto fermo, non ci sono novità e il Milan non si è fatto sentire. Nessun contatto, nessun riavvicinamento, ancora muro contro muro tra le parti.



Tuttavia questa linea non sarebbe condivisa dalla famiglia Donnarumma che prefererirebbe proseguire l'avventura in rossonero con un prolungamento di 3 anni del contratto e quindi un ripensamento rispetto all'ultima decisione di 'rompere'. Il club di via Aldo Rossi farebbe affidamento su questa 'spinta': da qui l'ottimismo degli ultimi giorni, dovuto forse anche alla visita di Montella a Castellammare di Stabia.



Resta da stabilire se questa crepa sia così profonda al punto da portare a un cambio di procuratori da parte del giovane estremo difensore. Stanno andando nella stessa direzione gli agenti e i familiari? Qui si gioca la partita del rinnovo: non c'è la stessa univocità e i prossimi giorni potrebbero fare chiarezza sul 'caso dell'estate'.