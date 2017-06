Dodici infortunati in casa Sassuolo: "Qui è un ospedale"

In vista della partita contro l'Inter, il Sassuolo potrebbe dover rinunciare a dodici giocatori per infortuni: salvo recuperi, Di Francesco dovrà fare a meno di Gazzola, Cannavaro, Magnanelli, Duncan, Berardi, Biondini, Politano e Letschert. In più, restano in dubbio Pellegrini, Missiroli e Terranova e Peluso è stato squalificato per un turno.



Un inizio stagione tremendo per i neroverdi, che forse stanno pagando (a caro prezzo) la prima esperienza in Europa League e il turno infrasettimanale. Alfred Duncan ha provato a scherzarci su, pur con un retrogusto amaro: su Twitter ha mostrato una foto della porta dello spogliatoio trasformata in un ingresso di ospedale viste le scritte "Ortopedia e Traumatologia". Il tutto accompagnato dalla frase: "Incredibile! Neanche metà stagione ed è successo di tutto..."