Diego Della Valle: "Dov'è il divertimento con la Fiorentina?"

Anche se Diego Della Valle è proprietario e azionista di maggioranza della Fiorentina, da tempo ha lasciato la gestione della squadra viola al fratello Andrea. Ma le dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera sembrano portare nuvoloni neri sulla società: "Ho comprato la Fiorentina allontanandomi dalla gestione ma vedere le partite la domenica mi crea tensioni, e io di tensioni in generale non ne soffro".



Poi, il messaggio al fratello: "Economicamente ha fatto dei miracoli ma gli faccio una domanda: dove sta il divertimento in tutto questo? Dico che è arrivato il momento di contarsi e di vedere davvero se questa sitauzione dipende da pochi tifosi o se la città la pensa in questo modo e, di conseguenza, prendere le dovute decisioni". Un'apertura alla cessione del club?