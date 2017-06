Di Natale "scansava" Napoli, Floro Flores attacca: "Offensivo"

"Era come fare gol a mio fratello, per questo era meglio evitare". Totò Di Natale ha scatenato la reazione un po' stizzita dei tifosi dell'Udinese con la frase pronunciata ai microfoni di Radio Crc qualche giorno fa, quando ha di fatto ammesso che le numerose assenze in carriera al San Paolo contro il Napoli erano volontarie e non dovute a infortuni. "Una macchia in una carriera leggendaria", è stato il commento su Facebook di sostenitori friulani anche se c'è chi ne ha apprezzato la sincerità.



Ad attaccare Di Natale ci ha pensato anche il suo ex compagno di squadra Antonio Floro Flores, napoletano come lui e oltre tutto con un passato all'Udinese (2007 e 2012): "Credo che ognuno sia libero di fare le proprie scelte e non voglio che le mie parole possano risultare polemiche, ma non giocare a Napoli, o in un’altra piazza, indossando un’altra maglia perché a quella squadra sei in qualche modo legato, lo ritengo prima di tutto offensivo per i tifosi di cui stai difendendo i colori in quel momento - ha detto l'attuale attaccante del Bari al Messaggero Veneto - Non condivido questo comportamento, anche perché io vado a giocare a Napoli da giocatore dell’Udinese, società che, tra l’altro, mi sta pagando. Ma ripeto, ognuno è libero di scegliere...".