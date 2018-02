Di Natale: "Con Sarri avrei fatto 3 gol a partita. Buffon fisicamente sta ancora bene"

Antonio Di Natale a tutto campo in un'intervista a Radio Toscana. Si comincia dal Napoli: "Avessi giocato con Sarri avrei fatto 3 gol a partita per come gioca ora il Napoli. Questa squadra mi ricorda l’Udinese degli anni di Guidolin quando giocavo insieme a Sanchez e Alexis già all’epoca era un giocatore fuori dal normale, un campione".



Così l'ex bomber dell'Udinese sulla lotta scudetto: "Chi sbaglia meno vince, ma il Napoli se la può giocare fino alla fine, anche a Torino contro la Juve. Se arriva allo scontro diretto facendo questi risultati e supera bene la sfida con i bianconeri può vincere lo Scudetto e lo meriterebbe. Sarri secondo me rinnova col Napoli, con le cifre che ho letto non ci deve neanche pensare...poi una piazza come Napoli, la squadra che ha, una città che lo ama...".



Spazio infine al 'capitolo Buffon': "Se la deve sentire lui quando smettere, fisicamente sta ancora bene. Un anno ancora se ha voglia lo può fare. Un giocatore deve accorgersi da solo quando smettere. Quando io sono arrivato agli ultimi sei mesi di contratto mi sono reso conto che fisicamente e mentalmente non c’ero più, mi sono vissuto gli ultimi mesi di carriera serenamente".