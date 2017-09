Di Francesco: "Schick non era pronto, Nainggolan è infortunato"

Dopo il successo col Verona la Roma prepara la trasferta di Benevento, che ancora una volta Di Francesco dovrà affrontare senza l'acquisto più costoso della storia del club: "Schick è arrivato a Roma con nemmeno cinque allenamenti con la palla fatti con la Sampdoria. Non era assolutamente pronto per giocare e questo piccolo fastidio che ha avuto nuovamente, che sarà da valutare, non gli permetterà di essere a disposizione in questa gara e nella prossima".

"Mi auguro che dopo si possa prima di tutto allenare in maniera adeguata per poterlo poi mettere in campo nel modo migliore" aggiunge l'allenatore abruzzese prima di soffermarsi anche sulle condizioni di Nainggolan: "Probabilmente non partirà con noi, rimarrà qui a Roma perché penso di recuperarlo per sabato con l'Udinese dopo che ha accusato questo fastidio tendineo".

Riguardo alle scelte di formazione, Di Francesco non fa pretattica e anticipa l'utilizzo dal primo minuto di Gonalons in regia al posto di De Rossi, mentre Florenzi partirà dalla panchina: "È stato a lungo fermo e sarebbe un grosso rischio farlo giocare di nuovo titolare. Potrei utilizzarlo a partita in corso". Davanti invece giocherà sicuramente Dzeko: "Visto che ha trovato confidenza con il gol, rigiocherà dall’inizio".

Infine un giudizio sul Benevento, di cui il tecnico proprio non si fida: "Se vediamo l’ultima partita del Benevento sembra una squadra allo sfascio. Vi assicuro il contrario: li ho visti anche contro la Samp perché ci dovevamo giocare contro, con il Torino e con il Bologna e ha perso immeritatamente tutte le partite. Meritava il pareggio, se non qualcosa in più. Affrontiamo una squadra molto organizzata, che sa quello che vuole. Ha giocato sempre 4-4-2. Ho letto che forse cambierà, forse no ma non lo so. In ogni caso dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo comunque cercare un risultato positivo ma non li sottovaluteremo, hanno dimostrato di valere".