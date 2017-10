Di Francesco: "Roma-Napoli non è uno spareggio"

Eusebio Di Francesco tra passato, presente e futuro nelle dichiarazioni al festival del calcio a Firenze. Argomento del giorno, Roma-Napoli: "Partita fondamentale ma non uno spareggio, voglio impedire a Sarri di sviluppare il suo gioco ma la squadra da battere a lungo termine rimane la Juventus".



Ancora presto per rivedere Schick: "Mi farebbe impazzire anche poterlo allenare (ride, ndr). Ma si vede che ha l'istinto del campione. Non sto a dire in che ruolo giocherà, magari cambierò qualcosa a livello tattico ma è un attaccante, non solo una prima punta ma comunque un attaccante centrale. Dipende sempre dal sistema di gioco".



Di Francesco racconta il momento in cui ha scelto di diventare allenatore: "Dopo il ritiro volevo staccarmi completamente dal calcio ma mi mancava l'odore dell'erba e decisi di cominciare una nuova carriera". Queste le differenze dei due ruoli: "Il calciatore è più concentrato su se stesso, il tecnico deve gestire tutto, staff sanitario compreso. Due situazioni completamente differenti".



Roma è sempre stata nel destino dell'allenatore giallorosso: "Nella Capitale ci sono più pressioni ma la professionalità e la voglia di crescere è identica. Sono legatissimo a questa realtà, allenarla è uno stimolo in più. Dopo il Sassuolo avevo alcune opportunità, così come anche quando ero giocatore ma in altri posti non è mai scoccata la scintilla come a Roma: è sempre stata una scelta di sentimento".



Infine, sul cambio di marcia dopo lo sfogo di Dzeko: "Ci vuole sempre del tempo prima di trasmettere le proprie idee. Ricordiamoci da dove è partito Sarri, oggi giustamente osannato: chi gli è stato vicino ha saputo aspettarlo. La forza sta nel continuare a credere in quello che si propone. Non si vince con la perfezione ma sbagliando meno".