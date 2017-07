Di Francesco: "Roma, devi far male: basta girare per il campo"

Eusebio Di Francesco trasmette messaggi carichi di ottimismo. Si sveglia di buon'ora a Pinzolo e alle 9 del mattino è già pronto a concedere interviste che servono a descrivere ma anche a spronare la sua Roma. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni a Roma Radio.



"Ho preso una squadra che ha fatto tantissimi gol, ma certi giocatori non devono girare per il campo, ma far male agli avversari. Sono ragazzi giovani, io voglio dare a loro la possibilità di essere maggiormente incisivi. Nonostante non siamo una squadra ancora completa, sono dell’idea che sostituiremo bene i calciatori che sono andati via. Se non siamo positivi, specialmente all’inizio… è fondamentale per partire al meglio".



"La tournée all'estero? Noi allenatori ci lamentiamo sempre di questo. Per me è la prima volta… e capisco il perché si lamentino. La possibilità di lavorare in un solo posto con continuità senza viaggiare e fare partite impegnative permette di crescere più costantemente, ma questo lo sapevamo anche inizialmente. Io adatterò il mio lavoro in base alle esigenze e alle situazioni che ci troveremo davanti. E’ come lamentarsi dell’orario delle partite… (frecciatina a Sarri?, n.d.r.) il calcio è cambiato, si è evoluto in questo senso e noi dobbiamo cercare di essere bravi a cercare di sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo".