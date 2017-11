Di Francesco: "Roma da scudetto? Ci stiamo attrezzando"

Eusebio Di Francesco non si nasconde, non ha paura di parlare di scudetto, né dei propri sogni sulla panchina della Roma: ecco le principali dichiarazioni rilasciate dal tecnico al Corriere dello Sport.



"Tutto è nato a inizio maggio, poi l'ufficialità è arrivata quando ero in un ristorante a Fusignano: un dirigente mi chiama e mi dice che è fatta: ero il nuovo allenatore della Roma. Spalletti dice che mi sono offerto io? Non so se lo abbia detto, ma è falso. Io mi ispiro un po' a tutti. Mi colpiscono Guardiola e Sarri. Amo chi trasmette il proprio pensiero senza specchiarsi negli avversari".



"Abbiamo fame. Dobbiamo lavorare tanto per essere da scudetto, ci stiamo attrezzando come le rivali. Il Napoli gioca un gran calcio, la Juve è la squadra da battere: noi siamo lì, pronti. Con Dzeko ho avuto una discussione. Dicendo quelle cose dopo lo 0-0 con l'Atletico aveva dimostrato di pensare solo a se stesso. Poi ci siamo chiariti, ha assimilato e dimostra un gran spirito di squadra: visto che lavoro fa anche senza segnare?".



"Schick sa fare cose impressionanti, ha mezzi unici. Ora vuole e deve dimostrare di essere da Roma. Spero di convocarlo per il derby. Convocarlo eh, non scrivete che giocherà subito! Il ruolo? Con me rincorrerà i terzini, vedrete. Defrel si sbloccherà quando troverà il gol. Berardi? Il Sassuolo chiede tanto per lui, in allenamento a me è sempre piaciuto, dà tutto. Ha un carattere particolare, un po' timido: si vergognava di andare in Nazionale...".