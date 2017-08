Di Francesco: "Roma, che disastro"

"Un disastro, sia a livello tecnico-tattico che fisico". Eusebio Di Francesco riassume così l'amichevole giocata dalla Roma contro il Celta Vigo e persa 4-1, senza cercare alibi. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta.



"La squadra arrivava sempre tardi sulla palla, ci sarebbe voluto un time-out. Non mi è piaciuta per niente la squadra e la sua preparazione, né l’approccio. Nel secondo tempo la squadra è entrata con un approccio diverso, nonostante il 4-0 potesse favorire il Celta Vigo sul palleggio. Abbiamo messo in campo un’intelligenza tattica che ci era mancata nel primo tempo".



"Al di la dei gol subiti, conta la prestazione. Sono delle valutazioni importanti che farò nelle sedi opportune. Le responsabilità principali sono sempre dell’allenatore. E’ un’amichevole e mi auguro che questa partita ci serva da lezione. Io dico sempre che come ci si allena, poi si gioca. Dobbiamo alzare la qualità degli allenamenti insieme. Serve tempo per un cambio di struttura, ma manca una settimana all’Atalanta. C’è sicuramente tanto da lavorare. Non penso che spostare un uomo avanti o uno indietro possa dare più o meno equilibrio. A Siviglia avevo visto una squadra in crescita, oggi siamo andati in crisi".



"Abbiamo trovato una squadra che ci ha massacrato. Non abbiamo scuse, siamo arrivati sempre in ritardo. Le partite non si preparano ore prima, ma giorni prima. Va fatto capire ai ragazzi, magari prima avevano altri modi per preparare le partite. Avevamo preparato delle cose, abbiamo fatto in campo pressoché il contrario. I giudizi ora saranno pesanti, ma meglio prendere prima questi schiaffi. Questa partita ci servirà da lezione e con l’Atalanta faremo una grande partita. Non mi piace fare valutazioni definitive"