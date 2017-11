Di Francesco, no a Monaco, Valencia e Zenit per la Roma

La storia d'amore tra Eusebio Di Francesco e la Roma è completa: dopo gli anni da calciatore, questa estate il 48enne abruzzese è riuscito ad approdare in giallorosso anche in veste di allenatore. Un incarico voluto fortemente da Di Francesco, come testimonia anche il retroscena raccontato oggi dal Corriere dello Sport: il tecnico avrebbe infatti rifiutato ben tre ricche offerte pur di allenare la Roma.



Monaco, Valencia e Zenit avrebbero contattato Di Francesco sul finire della scorsa stagione e in particolare il club russo avrebbe messo sul piatto un triennale da quattro milioni di euro netti all'anno. Ma non c'è stato nulla da fare: troppo forte il legame tra l'ex Sassuolo e la piazza giallorossa.