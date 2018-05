Deve giocare o no? Lazio, de Vrij divide i tifosi

Adesso è ufficiale, nella prossima stagione Stefan de Vrij sarà un giocatore dell'Inter e a Roma i tifosi della Lazio si dividono: il difensore olandese deve giocare o no il 20 maggio lo spareggio Champions contro la sua futura squadra?

“Per me la decisione è molto delicata – spiega alla Gazzetta dello Sport Pino Wilson, capitano biancoceleste l'anno del primo scudetto – L'unico a sapere qual è la cosa giusta da fare è proprio de Vrij. Deve scegliere lui e si deve rispettare la sua decisione. Se si dovesse sentire pronto allora andrebbe schierato, ma se così non fosse non lo farei giocare. Sono mesi che si sa che Lazio-Inter sarebbe stata decisiva. O almeno che sarebbe potuta esserlo. Avrebbe potuto aspettare a firmare o almeno avrebbe potuto chiedere ai dirigenti dell'Inter di non divulgare la notizia”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Sebastiano Siviglia, in biancoceleste per sei stagioni dal 2004 al 2010: “Nelle ultime settimane de Vrij sta giocando bene, ma nella gara con l'Inter sarà ancor più sotto pressione, avrà tutti gli occhi addosso. Per questo Inzaghi dovrà valutare molto attentamente e capire se il ragazzo è sereno o meno. È evidente che, in caso di errore, le critiche sarebbero pesanti, ma sono convinto della sua professionalità. Se psicologicamente regge deve giocare, altrimenti no”.

Non ha invece alcun dubbio Vincenzo D'Amico, campione d'Italia nel 1974: “Quella partita sarà il biglietto da visita di Stefan ai suoi nuovi compagni, ai suoi nuovi tifosi, ai suoi nuovi dirigenti. Presentarsi da disonesto sarebbe controproducente per lui. A Milano saprebbero che non ci si può fidare. Sono convinto che darà il massimo. Vedo quanto gli altri giocatori e il mister si fidino di lui, per questo sono convinto che anche loro sono certi della sua professionalità”.

E i tifosi? Le radio romane sono in fiamme, il popolo laziale è diviso tra chi pensa che de Vrij anche distratto sia comunque il miglior difensore a disposizione e tra chi invece ricorda che l'olandese li ha già traditi firmando per l'Inter e potrebbe farlo di nuovo...