Deulofeu: "Sono felice al Milan. Barcellona? Non ci penso"

Dal ritiro della nazionale spagnola Gerard Deulofeu ringrazia il Milan. In conferenza stampa l'attaccante delle Furie Rosse sottolinea: "Quando ho saputo dell'interessamento del Milan, non ci ho pensato su due volte. Se non avessi accettato i rossoneri, sicuramente non sarei stato convocato in nazionale. Sono felice in Italia, gioco in un grande club e non voglio pensare ad altro in questo momento. Sono molto contento di giocare".



Parole positive anche nei confronti di Montella: "L'allenatore e il suo staff mi hanno trasmesso molta fiducia e anche il rapporto con i compagni mi rende felice. Ho trovato la continuità che cercavo e adesso sono un giocatore più intelligente e maturo. Penso solo alle partite durante la settimana, sto migliorando nell'aspetto difensivo e sono più continuo durante i 90 minuti".



Il futuro resta però un'incognità: "Al momento sono in prestito al Milan, sono di proprietà dell'Everton e il Barça ha un'opzione di recompra, ma non voglio pensare oltre, farei un errore. Ho imparato a lasciarmi le spalle il passato e vivere il presente, penso solo a questo. Il futuro arriverà, pensare a questo può portarti sul percorso sbagliato".