Deulofeu: "Milan di guerrieri, corro per te. Ma non parliamo di Europa..."

"Piano piano". Le uniche parole che Gerard Deulofeu pronuncia in italiano arrivano alla fine dell'intervista, si riferiscono al suo graduale apprendimento della lingua e vanno in contraddizione con quello che finora ha fatto, sul campo e in senso lato. Perché se è già diventato un idolo per i tifosi del Milan e un protagonista della Serie A, è proprio perché va di corsa: troppo veloce per gli avversari, subito in grado di ambientarsi nella nuova realtà. La magia di Bologna è ancora negli occhi di tutti, anche i suoi: "È stata una notte incredibile, una serata magica - spiega a Premium Sport - Abbiamo corso molto e ora dobbiamo pensare solo alla Lazio: saremo fisicamente pronti per lunedì. Le assenze? Siamo in tanti e in campo andranno undici guerrieri per prendere i tre punti". Senza andare troppo in là: "Meglio lavorare giorno dopo giorno e non parlare di Europa o di Champions".



"Io al top? Si può sempre migliorare, non abbiamo fatto ancora niente, sono sicuro che io possa fare ancora meglio. Sono venuto qui prima di tutto perché il Milan è un grande club: guardandone le partite ho pensato che avrei potuto giocare, altrimenti non sarei venuto. Montella è un tecnico che ha una chiara idea di gioco, mi spiega i movimenti che devo fare e ha fiducia in me, e io approfitto dell'opportunità che mi dà".



Deulofeu parla anche del ruolo: a Bologna ha spaccato la partita da centravanti. "È un'altra opzione, mi piace giocare da falso 9, sono rapido, l'altro giorno mi è venuto bene. Ma Bacca sta lavorando come tutti e il gol arriverà sicuramente. Qui c'è molta qualità, gli altri i scuseranno ma quelli che mi hanno impressionato di più sono Suso e Bonaventura. Io come Shevchenko per il numero 7? No, è troppo. So che è un numero importante, vedo che me lo chiedete tutti, ma non sento pressione, provo a dare il meglio di me. Mertens è diverso da me e io gioco dove vuole il tecnico". Quanto al futuro, Deulofeu non ci pensa: non sa se sarà riscattato dal Milan o se tornerà all'Everton. Sa solo che ad aprile farà un viaggio a Barcellona, per vedere la sua Sara: "La mia compagna ed io vogliamo che nasca a Barcellona". Poi tanto farà in fretta a tornare in Italia.