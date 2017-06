Derby, Suso sogna una doppietta: "Torno a casa a piedi"

Nel giro di un anno è passato da oggetto misterioso quasi mai utilizzato nel Milan di Mihajlovic a certezza e uomo imprescindibile in quello di Montella e ora Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso, vuole definitivamente entrare nel cuore dei tifosi rossoneri: "Il derby? Se domenica faccio una doppietta torno a casa a piedi - ha detto in un'intervista a Il Giornale - E abito vicino a Milanello…". "Non ho mai segnato in casa - ha aggiunto - ma diciamo che domenica conta solo vincere. Chi temo dell’Inter? Non temiamo nessuno, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi".

Parole da vero leader per lo spagnolo, che si candida ad essere uno degli uomini cardine della rinascita rossonera: “Alla mia età gioco in un club così importante. Sono felice qua, sono pronto a rinnovare il contratto. Io e la mia ragazza ci troviamo bene - ha detto Suso, che dichiara di avere un ottimo feeling con Montella - Con Mihajlovic non giocavo nemmeno un minuto, invece lui mi ha dato fiducia. Io non mi nascondo dietro le solite frasi: voglio giocare sempre, titolare da qui alla fine della stagione. Montella? Mi ha sorpreso perché fa usare sempre la palla. È un allenatore molto spagnolo che vuole sempre far ripartire l’azione dalla difesa. Poi fa giocare i giovani in un club importante come il Milan. In allenamento vede tutto.”

"L'Obiettivo stagionale? Tornare in Europa, ma se perdiamo due gare i discorsi cambierebbero. Quindi un passo alla volta" ha commentato, prudente, il miglior assist-man rossonero di stagione, che ha anche svelato a chi si ispira quando scende in campo: "Mi è sempre piaciuto Kakà".