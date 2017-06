Derby, spazio agli esordienti: da Locatelli a Joao Mario

Cresce l'attesa per il derby di Milano soprattutto per i tifosi, ma anche per quei giocatori che faranno il loro debutto nella stracittadina. L'emozione sarà doppia per un giovanissimo come Manuel Locatelli, che dopo aver giocato diverse sfide con l'Inter in Primavera, a 18 anni, è pronto a sfidare i cugini in Serie A. Il centrocampista potrà chiedere qualche consiglio all'amico Gigio Donnarumma, che nella scorsa stagione chiuse la porta ai nerazzurri nel 3-0 firmato Alex-Bacca-Niang. Non dovrebbe esserci invece, causa infortunio, Alessio Romagnoli, in campo per 90' negli ultimi due derby. Vincenzo Montella - anche lui tra gli esordienti - studia le alternative e, al momento, il favorito è Gustavo Gomez. Per il paraguaiano sarebbe la settima presenza in campionato, la quarta da titolare e soprattutto la prima nel derby della Madonnina. Stesso discorso per il milanista Gianluca Lapadula: l'ex Pescara dovrebbe partire dalla panchina, ma, qualora venisse chiamato in causa, sogna di lasciare il segno.



Anche in casa Inter non mancano i debuttanti, a partire da Joao Mario. Dopo un inizio travolgente, il portoghese è un po' calato insieme al resto dei suoi compagni. Quale occasione migliore del derby per tornare a essere il faro della squadra? Oltre all'ex Sporting, sarà la prima volta contro il Milan, da interisti, per Cristian Ansaldi e Antonio Candreva. Entrambi però conoscono molto bene l'atmosfera di queste sfide: l'argentino, lungo la sua carriera, ha vissuto le stracittadine di Rosario (sponda Newell's), Madrid (Atletico) e Genova (Genoa), mentre l'azzurro ha affrontato in più occasioni la Roma con la maglia della Lazio addosso. A guidare Candreva, sulla panchina biancoceleste, c'era Stefano Pioli, pronto al doppio esordio: da nerazzurro nel derby. Difficile invece che trovino spazio, quantomeno dal 1', Ever Banega e Gabigol: il Tanguito è reduce dal doppio impegno con la propria nazionale, mentre il brasiliano, sino a questo momento, è sceso in campo solo per 16' contro il Bologna e sembra dunque improbabile che venga gettato nella mischia in un match così importante. Davanti a lui ci sono Eder, Jovetic e soprattutto Icardi, capitano e trascinatore di questa Inter, ma ancora a secco nelle gare contro i rossoneri.

Matteo Palmigiano