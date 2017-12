Derby, Roma multata per i raccattapalle troppo lenti

Il Giudice Sportivo ha squalificato quattro giocatori dopo la tredicesima giornata di serie A: due turni a Radovanovic (Chievo) per comportamento gravemente antisportivo, uno a Bizzarri (Udinese), Letizia (Benevento) e a Borriello, Oikonomou e Viviani della Spal. Tre le società multate, la sanzione maggiore al Napoli (15.000 euro) per lanci di bengala e oggetti veso il settore occupato dai tifosi del Milan. Poi l'Atalanta (5.000 euro) per lanci verso la tifoseria dell'Inter e infine anche la Roma.



La società giallorossa multata di 2.500€ "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, negli ultimi dieci minuti della gara, la regolare ripresa del giuoco". In pratica, nel derby contro la Lazio, i raccattapalle di casa a bordocampo avrebbero cercato di perdere tempo con la Roma in vantaggio.