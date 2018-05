Del Piero scrive a Buffon: "Sei stato magnifico"

Tra capitani ci si intende al volo, per questo non servono troppe parole ad Alessandro Del Piero per salutare Gianluigi Buffon nel giorno in cui lascia la Juventus: "È il tuo momento, hai alzato l'ennesimo trofeo di una carriera leggendaria che ho avuto il privilegio di vivere con te per mezza vita. Sei stato e siete stati magnifici, salutare così è il massimo dei massimi. Vi ho lasciato col primo scudetto, oggi tu hai salutato col settimo: pazzesco! La storia che finisce oggi non finirà mai, buon futuro Gigi. Te lo meriti".