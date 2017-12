Del Piero: "Juve, col Barcellona un'involuzione calcolata"

L'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, parla dei bianconeri e del momento difficile che sta attraversando il calcio italiano in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Si parte dalla Vecchia Signora, reduce da un pareggio per 0-0 col Barcellona che ha fatto storcere il naso a molti: "Sì, ma mercoledì si è trattato di un’involuzione calcolata - ha spiegato Pinturicchio - Ho sentito dire che pareggiare o perdere era lo stesso. Non è vero: adesso lo Sporting può solo vincere e la Juve non è costretta a farlo. Il punto è stato fondamentale per morale e classifica, anche se il Barcellona ha dominato a lungo".

"L’inconscia sensazione di appagamento è il primo incubo per allenatore e giocatori dopo tanti successi - continua Del Piero - Cattiveria e agonismo vengono a galla più facilmente quando perdi, ma io vedo sempre grande impegno. Questa Juve è costruita per fare un gol in più dell’avversario, non per prenderne uno in meno. Forse ad Allegri serve solo del tempo per far digerire il cambiamento. Servono quelle due o tre partite che ti danno la sensazione di essere tornati. Allegri sta aspettando questo momento".

E a proposito di gol, il discorso si sposta su Paulo Dybala, criticato da molti dopo un inizio di stagione straordinario: "Contro il Barcellona Paulo ha giocato molto bene, è stato l’unico a fare qualcosa in più. Ha tenuto palla, preso falli, sfiorato la rete nel finale. Lo frega il macello di gol che ha segnato a inizio stagione. Dybala sta alzando ulteriormente l’asticella. Troverà l’equilibrio per tornare su quei livelli".

Del Piero si è laureato campione del mondo a Berlino nel 2006 ed è impossibile non parlare dell'eliminazione dell'Italia da Russia 2018: "L'eliminazione dal Mondiale è lo specchio del nostro calcio, bisogna prendersi le responsabilità, anche da parte dei club. In Italia si seguono logiche contrarie alla mia idea di calcio, si guarda prima il fisico poi la tecnica. L'Italia è crollata dopo Calciopoli, si è fermata e i campioni hanno iniziato ad andare all'estero. Le lacrime di Buffon? Gigi ha mostrato per l’ennesima volta la sua grandezza. Quando parla dei sogni dei bambini centra uno degli aspetti più significativi: io ricordo molto bene il Mondiale dell’82, avevo otto anni".

"Se la Figc mi chiamasse? Lascerei squillare, non ho il numero memorizzato. Ma se mi lasciassero un messaggio, lo ascolterei...".